إصابة خطيرة لجندي في سلاح المدرعات جنوبي قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، بإصابة جندي بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أفاد "جيش" الاحتلال بأنّ الجندي المُصاب من سلاح المدرعات من الكتيبة (71)، التابعة للواء (188).

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي أُصيب أمس، بشظايا قذيفة هاون أصابت رأسه، وأنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية تنفيذها عمليات وكمائن ضد القوات الإسرائيلية في عدّة محاور في قطاع غزة، محققةً خسائر بشرية ومادية للاحتلال.

وفي السياق، أكّدت كتائب الشهيد عز الدين القسام جاهزيتها لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، متوعدة بتكتيكات وأساليب جديدة ومتنوعة.

وقبل أيّام أيضاً، قالت كتائب القسام، على لسان المتحدّث باسمها أبو عبيدة، إن استراتيجيتها في هذه المرحلة هي "إيقاع مقتلة بالعدو، وتنفيذ عمليات نوعية، والسعي لأسر جنود".