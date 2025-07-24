الاحتلال يشرع بعمليات هدم في عين الحلوة بالأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتنفيذ عمليات هدم في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال تشمل منشآت سكنية للمواطنين، بالإضافة إلى منشآت لتربية الثروة الحيوانية.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت سابقا بهدم عدد من المنشآت في المنطقة، فيما قدمت محافظة طوباس التماس لمنع عملية الهدم، حيث رفضت محكمة الاحتلال أمس الالتماس المقدم وأصدرت قرارا بالهدم.