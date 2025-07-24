لعقد اجتماعات حول مفاوضات غزة: ويتكوف يصل سردينيا

فلسطين اليوم

قالت قناة كان العبرية اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصل إلى سردينيا بإيطاليا، لعقد عدة اجتماعات في إطار دفع جهود صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ووفقاً لـ"إيتاي بلومنتال" مراسلة قناة كان، فإن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصل إلى سردينيا، حيث سيعقد اجتماع استراتيجي بين ثلاث شخصيات محورية في مفاوضات الشرق الأوسط.

ويضم الاجتماع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن، في جزيرة “سردينيا” بإيطاليا، في إطار دفع جهود صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي هذا الاجتماع الثلاثي في إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد شهدت الأيام الأخيرة تطورات مهمة في المفاوضات، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ويتكوف في طريقه إلى الشرق الأوسط لإجراء مباحثات بشأن فتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف إطلاق النار.

وتشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة زخماً متزايداً، حيث قدمت حركة حماس ردها على مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً للوسطاء. وبحسب مصادر مطلعة، طالبت حماس في ردها بإجراء تعديلات على مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري الهدنة، وحصر إدخال المساعدات وتوزيعها بهيئات الأمم المتحدة.