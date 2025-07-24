المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم الارهابية في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

تزداد اعتداءات المستوطنين الارهابية يوما بعد آخر، في ظل الدعم المنقطع النظير من حكومة الاحتلال والحماية الكافية من جيش الاحتلال.

ومنذ صباح اليوم الخميس أطلق مستوطنون النار على رعاة الماشية في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين مسلحين أطلقوا النار تجاه مواطنين أثناء رعيهم مواشيهم في منطقة جباريس بالأغوار الشمالية، لإجبارهم على ترك تلك المراعي.

ويعيش المواطنون في الأغوار الشمالية، ظروفاً صعبة بفعل إرهاب المستوطنين المسلحين، جراء اعتداءات جسدية، ومداهمة خيامهم، وسرقة مواشيهم وقتلها، ومنعهم من الرعي.

كما دمر مستوطنون، أكثر من 40 شجرة عنب بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين حطموا أشجار عنب مثمرة تعود ملكيتها للمواطن ناصر النواجعة في قرية سوسيا، بمسافر يطا، كما ألقوا الحجار على مسكنه ونكلوا به.

في السياق ذاته هاجم مستوطنون ، اليوم الخميس، أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله، وحاولوا سرقة أغنام.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية الشرقية في سهل "مرج سيع" وحاولوا سرقة أغنام تعود للمواطن أنيس أبو عليا، قبل أن يتصدى لهم أهالي القرية ويجبروهم على الانسحاب.

وتشهد منطقة السهل تصاعد مستمر، لاعتداءات المستوطنين والذين يحرقون أراضي المواطنين ويخربون ممتلكاتهم، خاصة بعد إقامتهم بؤرة استعمارية في المنطقة مؤخرا.

وفي أريحا أطلقت مجموعة من المستوطنين، مواشيهم بين مساكن المواطنين في قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا.