استشهاد سيدة خلال ذهابها لاستلام مساعدات برفح

فلسطين اليوم

استشهدت صباح اليوم الخميس 24 يوليو 2025، سيدة بعد إصابتها بطلق ناري أثناء ذهابها لاستلام المساعدات من منطقة مركز الشاكوش غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن السيدة خديجة محمد أبو عنزة (45 عامًا) ارتقت بعد إصابتها بطلق ناري أثناء ذهابها لاستلام المساعدات من منطقة مركز الشاكوش غرب مدينة رفح.

وتُعد أبو عنزة، أول شهيدة بعد إعلان المؤسسة الأمريكية أن هذا اليوم مخصص للنساء.