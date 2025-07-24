استشهاد سيدة خلال ذهابها لاستلام مساعدات برفح

الساعة 10:58 ص|24 يوليو 2025
المساعدات الأمريكية
المساعدات الأمريكية

فلسطين اليوم

استشهدت صباح اليوم الخميس 24 يوليو 2025، سيدة  بعد إصابتها بطلق ناري أثناء ذهابها لاستلام المساعدات من منطقة مركز الشاكوش غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن السيدة خديجة محمد أبو عنزة (45 عامًا) ارتقت بعد إصابتها بطلق ناري أثناء ذهابها لاستلام المساعدات من منطقة مركز الشاكوش غرب مدينة رفح.

وتُعد أبو عنزة، أول شهيدة بعد إعلان المؤسسة الأمريكية أن هذا اليوم مخصص للنساء.