البرازيل ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، أن البرازيل تضع اللمسات النهائية على طلبها للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد ممارسات إسرائيل في غزة أمام محكمة العدل الدولية.

واتهمت الحكومة البرازيلية في بيانها، بحسب وكالة "رويترز"، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي “مثل ضم أراض بالقوة” وعبرت عن “سخطها العميق” إزاء العنف الذي يتعرض له المدنيون.

وينتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دوما وعلنا ممارسات إسرائيل في غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت دولة فلسطين وعدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، من بينها نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، وتشيلي، وإسبانيا، والمكسيك، وتركيا، كما أعلنت دول أخرى نيتها الانضمام إلى الإجراءات.