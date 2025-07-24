مسؤول "إسرائيلي" يُعلق على رد حماس: يمكن العمل عليه

فلسطين اليوم

علق مسؤول "إسرائيلي"، اليوم الخميس 24 يوليو 2025، على رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار.

وكانت حركة حماس، أعلنت أنها سلمت ردها للوسطاء حول اتفاق وقف إطلاق النار، دون الإفصاح عن تفاصيل الرد.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي رفيع: إن إسرائيل تلقت رد حماس على مقترح صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن بصدد دراسته.

وتابع: الرد الذي نُقل الليلة أفضل من ذلك الذي قدّمته حماس يوم الثلاثاء، والذي رُفض حينها بشكل قاطع من قبل الوسطاء دون أن يُنقل إلى إسرائيل، "لدينا الآن ما يمكن العمل عليه"