حرب الإبادة مستمرة: شهداء وجرحى ونسف منازل وسط تجويع قاتل

فلسطين اليوم

يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف أنحاء قطاع غزة، في وقت بلغ فيه التجويع حدوداً غير مسبوقة، فيما استشهد أكثر من 60 مواطنا بينهم أطفال، بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه عرف من بين الشهداء، ثلاثة مواطنين بينهم طفل ورضيعة جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة النادي الأهلي بالنصيرات، إضافة إلى مواطن إثر قصف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد 5 مواطنين وأُصيب آخرون بينهم حالات خطيرة في قصف من مدفعية الاحتلال استهدف منتظري شاحنات المساعدات شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.

كما استشهد 8 مواطنين في قصف للاحتلال استهدف تجمعا لمواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

وجنوب القطاع، استشهد مواطن وأُصيب أكثر من 10 آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وقبل ذلك، استشهد 44 مواطنا بنيران وغارات شنها الاحتلال على مناطق متفرقة في القطاع.

وفي شرق مدينة غزة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في غارتين للاحتلال استهدفتا حي التفاح والزيتون، فيما استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف استهدف محيط مسجد بحيّ الدرج.

واستشهد 7 مواطنين بينهم 5 أطفال وجنين خرج من بطن والدته وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي مخيم الشاطئ، استشهدت طفلة وأُصيب 11 آخرون معظمهم من الأطفال في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في متنزه المخيم شمال غرب مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، أُصيب مسعف بجروح خطيرة جراء استهداف مسيرة تابعة للاحتلال، مركبة إسعاف.

وفي وسط القطاع، تمكن مواطنون من انتشال جثامين 12 شهيدا من جنوب مدينة دير البلح، بعد انسحاب جيش الاحتلال من المنطقة وتراجع آلياته العسكرية إلى المناطق الشرقية.

واستشهد مواطنان، الأول متأثرا بإصابته بنيران مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة أم ظهير جنوب شرق دير البلح، والثاني في قصف تجمع للمواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات.

كما استشهد 4 مواطنين باستهداف الاحتلال لتجمعات المواطنين من منتظري المساعدات قرب مفترق الشهداء.

وفي بلدة الزوايدة، استشهد مواطن في قصف من مسيرة تابعة للاحتلال. وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف عدة أنحاء من جنوب شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج، فضلا عن إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرق المحافظة.

وفي جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات شمال مدينة رفح.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف للاحتلال استهدف تجمعين من المواطنين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وتشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 202 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.