شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين، لم تعرف هويتهما بعد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجاز جثمانيهما

بدوره أعلن جيش الاحتلال إعدام شابين ألقيا زجاجات حارقة قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وإصابة آخرين..

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشبان قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من البلدة، قرب الطريق الاستعماري رقم (60)، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، لم تعرف طبيعتها بعد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، " إن قوات الاحتلال تمنع وصول طواقمنا لإسعاف عدد من المصابين في بلدة الخضر".

ووفق مصادر محلية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وسط إطلاق نار كثيف ومتواصل.

ووفق مصادر محلية، قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المصابين، فيما نقلت باقي الإصابات إلى مستشفيات بيت لحم.