77 شهيدًا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 77 مواطنا، بينهم 4 من منتظري المساعدات، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

ارتقى 4 مواطنين وأُصيب 25 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حيي الشيخ رضوان والنزلة شمال مدينة غزة.شذ

كما استشهد 8 مواطنين بينهم أطفال في مجزرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المدنيين على مدخل شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وعُرِف من الشهداء: الطفل مصعب النباهين، محمد النباهين، محمود زياد موسى الهور.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وصول 113 شهيداً منهم "13 انتشال" و534 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.