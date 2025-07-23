ويتكوف يلتقي مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث وقف النار بغزة

فلسطين اليوم

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأميركي الخاص بالرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث مقترح وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن البيت الأبيض توجه ويتكوف إلى الشرق الأوسط لعقد محادثاتٍ بشأن صفقة وقف إطلاق النار، ووضعِ اللمساتِ الأخيرة على إنشاءِ ممرٍ إنساني بشأن المساعدات في غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية مقرّبة من المفاوضات، بأنّ حركة حماس وفصائل المقاومة سلّموا ردّهم الرسمي للوسطاء وذلك بعد إجراء مشاورات موسّعة فيما بينهم بشأن المقترح المقدَّم للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت المصادر أنّ الردّ ركّز بشكل أساسي على معالجة ملف دخول المساعدات الإنسانية، وخرائط انسحاب الاحتلال، وضمانات تثبيت وقف العدوان