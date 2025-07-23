حماس: تصويت الكنيست على قرار فرض السيادة على الضفة باطل

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، إن تصويت كنيست الاحتلال على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها، هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية.

وأضافت "حماس"، في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء يُشَكِّل تحدّياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقةٍ للأراضي وتوسيعٍ للاستيطان، بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على شعبنا الفلسطيني.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة وقواه الحية، إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإدانة هذه الخطوة الباطلة، ووضع حدٍ لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني، والتي تصب الزيت على النار وتزيد الغليان في المنطقة.