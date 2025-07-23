سلطات الاحتلال تخطر بهدم بناية سكنية بالقدس

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم بناية سكنية تقطنها 17 عائلة مقدسية في حي الصوانة بمدينة القدس.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط البناية، وسلمت سكانها قرارا نهائيا بهدمها، وأمهلتهم حتى يوم السبت المقبل 26 تموز/ يوليو الجاري لإخلائها.

وأشارت محافظة القدس إلى أن أمر الإخلاء سيؤدي إلى تهجير 17 عائلة تقطن البناية، تتكون من نحو 100 مقدسي.

وذكرت المحافظة، أن البناية مقامة منذ عام 1998، وأصدر الاحتلال القرار الأول بهدمها عام 2003، بذريعة عدم الترخيص، ودفع سكانها مخالفات باهظة على مدار السنوات الماضية لبلدية الاحتلال.

وبينت المحافظة إلى أن من بين العائلات التي تقطن البناية، عائلة خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري.