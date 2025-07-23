فلسطين اليوم

استشهد 8 مواطنين وأصيب 16 آخرين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مدخل شارع العشرين بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين عند مدخل شارع العشرين ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

وعُرِف من الشهداء: الطفل مصعب النباهين، محمد النباهين، محمود زياد موسى الهور.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 56.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، وصول 113 شهيداً منهم "13 انتشال" و534 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.