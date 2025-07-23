استشهاد فتى برصاص الاحتلال قرب جنين

فلسطين اليوم

استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال قرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في جنين استلمت شهيدًا فتى يبلغ من العمر (14 عامًا)، بالقرب من مدخل عرابة الرئيسي قرب جنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية على مدخل قرية عرابة، وأصابت الفتى واعتقلته، قبل أن تسلمه لطواقم الهلال الأحمر بعد أن فارق الحياة.

وذكرت المصادر أن الطفل الشهيد هو إبراهيم عماد حمران، من قرية عرابة.