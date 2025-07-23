حزب الله ينفي مزاعم "العربية" و "الحدث" ويؤكد أنها تخدم أجندات خارجية

فلسطين اليوم

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله، اليوم الأربعاء، مزاعم قناتي "العربية" و"الحدث" بشأن استعداد الحزب للتصادم مع الدولة اللبنانية، ووصفت تلك الأخبار بـ"الأكاذيب المختلقة والعارية عن الصحة جملة وتفصيلًا".

وأكد البيان أن ما نُسب إلى الحزب لا يمتّ إلى الواقع بصلة، بل يندرج في إطار "الافتراءات المتعمّدة لخدمة أجندات مشبوهة تسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان".

ودعا حزب الله وسائل الإعلام إلى تجاهل هذه الأخبار المفبركة، وعدم استخدامها كقاعدة في التحليلات أو التقديرات، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة في الحزب للحصول على المواقف الرسمية الدقيقة، خصوصًا في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.