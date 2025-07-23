رئيس الوزراء المصري يؤكد مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، أنّ القاهرة تواصل وتكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد مدبولي في تصريح صحفي، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.