بالفيديو روبوتات ذكية تحل مكان عمال التوصيل في الصين

فلسطين اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدهش، لروبوتات ذكية في مترو الأنفاق تقوم بتوصيل الطلبات في الصين وتستغني عن عمال التوصيل البشريين.

بدأت مدينة شنتشن الصينية باستخدام روبوتات ذكية مستقلة بدلًا من عمال التوصيل البشريين داخل المدينة. وتتحرك الروبوتات داخل المدينة بشكل مستقل، وتستخدم المصاعد، وتتنقل باستخدام الليدار والشبكات العصبية.

الجدير بالذكر أنه في نظام المترو، يسمح لهذه الروبوتات بالعمل فقط خارج ساعات الذروة لتفادي الازدحام وضمان السلامة العامة.