فرنسا تدعو "إسرائيل" لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، "إسرائيل" إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن الوضع في غزة هو نتيجة الحصار الذي تفرضه "إسرائيل"، داعية "تل أبيب" إلى الامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وأدانت، إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الذين يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في غزة.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى السماح للصحافة الحرة والمستقلة بدخول غزة لكشف وتوثيق ما يحدث هناك.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت "إسرائيل" من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.