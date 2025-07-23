جنين.. الاحتلال يعتقل فتى ووالده من يعبد ويقتحم قباطية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، فتى ووالده من بلدة يعبد واقتحمت بلدة قباطية في محافظة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد مصادر محلية، أن 5 آليات عسكرية إسرائيلية، ترافقها قوات من الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة، بالقرب من جمعية أصدقاء المريض.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، واعتقلت الفتى ابراهيم ووالده محمد شريف زيد الكيلاني، في وقت نشرت فيه قناصة وفرق راجلة في المنطقة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بعدة آليات برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في محيط مسجد صلاح الدين، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل ١٨٤ يوماً ويداهم منازل وممتلكات المواطنين ويشن حملات اعتقال واحتجاز فيها.