حماس: اغتيال الجعبري مع أفراد أسرتها جريمة جديدة بحق الصحفيين الفلسطينيين

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، أن اغتيال الصحفية ولاء الجعبري، مع جميع أفراد عائلتها بقصف جوي؛ يمثل جريمة جديدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، يرتكبها جيش الاحتلال المتجرّد من كل القيم الإنسانية، ضمن سياسة الاستهداف الممنهج للصحفيين ومحاولة إرهابهم وثنيهم عن أداء رسالتهم المهنية.

وطالبت حماس في تصريح صحفي، المؤسسات الصحفية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها المهنية والإنسانية في فضح الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، وقَتْل الاحتلال لأكثر من مائتين وثلاثين صحفياً منذ بداية هذه الإبادة الوحشية.

ودعت الحركة، للتدخل لحمايتهم، وتفعيل الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال الإرهابيين أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.