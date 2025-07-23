113 شهيداً و534 مصاباً في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، عن وصول 113 شهيداً منهم "13 انتشال" و534 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59,219 شهيدًا 143,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيفة: "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، 8,363 شهيدًا و31,004 إصابة".

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 34 شهيداً وأكثر من 644 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,060 شهيدًا وأكثر من 7,207 إصابة.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة