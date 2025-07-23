اعتقال امرأة خططت لاغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة

فلسطين اليوم

أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، عن اعتقال امرأة خططت مع آخرين لاغتيال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن امرأة خططت لمهاجمة نتنياهو بعبوة ناسفة، واعتقلت من قبل الشاباك".

وأضافت القناة العبرية: "ستُقدم ضدها (المرأة) لائحة اتهام غداً بتهمة التآمر لارتكاب جريمة والتآمر لارتكاب عمل إرهابي". على حد قولها.

يشار إلى أن شخصيات إسرائيلية قد حذرت في وقت سابق، من محاولة اغتيال نتنياهو من قبل إسرائيليين بسبب سياسته في ملف المحتجزين الإسرائيليين وإنهاء الحرب على غزة.