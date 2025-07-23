سرقة 60 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية "إسرائيلية" في النقب

فلسطين اليوم

أفادت قناة عبرية، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، بسرقة آلاف الرصاصات من قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة النقب المحتلة.

وأوضحت القناة "14" العبرية، أن 60 ألف رصاصة سُرقت من قاعدة "تسيئيليم" في النقب.

ولم تنشر القناة العبرية، تفاصيل أخرى عن الحادثة.

علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض مخازن القاعدة العسكرية لسرقة الذخيرة والأسلحة والعتاد العسكري، إذ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الماضي، أنه تمت سرقة كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بنحو 30 ألف رصاصة من مخزن "تسيئيليم".