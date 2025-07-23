اعتراف أمني أمريكي يفضح "مؤسسة غزة الإنسانية" لجرائمها ضد المُجوّعين

فلسطين اليوم

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، بأشد العبارات الاعترافات الصادمة التي أدلى بها عنصر أمن أمريكي سابق عمل في (مصائد الموت) ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" في قطاع غزة لوسائل الإعلام، والتي كشف فيها عن السلوك الإجرامي والعنصري الذي مارسته ما تُسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية - GHF" ضد المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين، من سوء معاملة وتعريض السكان للخطر المباشر، وصولاً إلى الاعتراف بإطلاق النار عليهم من قِبل عناصر أمن أمريكيين داخل تلك المراكز.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي: "إن هذه التصريحات تُمثل شهادة دامغة على الطابع الإجرامي وغير الإنساني لتلك المؤسسة التي تتستر باسم العمل الإغاثي، بينما تمارس فعلياً دوراً أمنياً وعسكرياً في مناطق النزوح القسري، وتخضع لأجندات استخباراتية وأمنية واضحة".

وأكد، أن هذه المؤسسة لا تمثل أي طيف إنساني أو إغاثي، وتفتقر إلى مبادئ العمل الإنساني، وهي أداة ابتزاز وابتلاع للكرامة، وانتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني، وخرق فاضح لأبسط حقوق الإنسان.

وحمّل، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ونطالب بوقف عمل هذه المؤسسة فوراً، وإعادة فتح المجال أمام عمل المؤسسات الأممية والدولية التي تتمتع بالحياد والاستقلالية، كما نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في ممارسات ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، ومحاسبة كل المتورطين في الانتهاكات التي تجري داخل مراكز الموت في قطاع غزة.