مسؤول سابق بالموساد: علينا انهاء حرب غزة بسرعة لهذا السبب!

فلسطين اليوم

دعا المسؤول السابق لشعبة الأسرى والمفقودين في الموساد "رامي ايغرا"، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، المسؤولين الإسرائيليين إلى عدم تجاهل الضرر الكبير الذي تتسبب به المشاهد القادمة من قطاع غزة على صورة "إسرائيل" الخارجية.

وقال "ايغرا": "سندفع ثمن ما يجري في غزة سواء في هذا الجيل أو الأجيال المقبلة".

وطالب المسؤول السابق في الموساد الإسرائيلي، بضرورة إنهاء الحرب في غزة بسرعة".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت "إسرائيل" من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وتحاصر "إسرائيل" غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.