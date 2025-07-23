هذا ما طالبت به حماس بشأن معبر رفح خلال المفاوضات الجارية !

فلسطين اليوم

قالت قناة كان العبرية اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 ان حركة حماس طالبت خلال مفاوضات صفقة الأسرى بفتح معبر رفح لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

قدّرت مصادر أن "إسرائيل" قد توافق على الطلب بنسبة عالية، مشيرة إلى أنه خطوة رمزية من جانب حماس لمواجهة خطة ترامب للهجرة.

ويشار الى ان مفاوضات وقف اطلاق النار ، وتبادل الاسرى مستمرة في الدوحة رغم تعنت الاحتلال حتى اللحظة عن الانسحاب لمزيد من كيلومترات من قطاع غزة ، والاتفاق على الانسحاب من محور موراج جنوب قطاع غزة .

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الاخبار اللبنانية اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 أنّ حركة "حماس" تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على ردّها على مقترح الوسطاء، ومن" المتوقّع أن يُسلَّم خلال الساعات المقبلة"، وهو ما عَجّل في وصول ويتكوف إلى المنطقة، في محاولة لدفع المفاوضات قُدماً.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإنّ الهدف من زيارة الأخير هو الدفع باتّجاه وقف لإطلاق النار وإنشاء ممرّ إنساني لإدخال المساعدات، وهو ما وافق عليه الطرفان، بحسب البيان.

ومن جانبه ينتظر المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف تحديثاً بخصوص المفاوضات في الدوحة كونه سيتوجه الى لعقد اجتماعات في أوروبا «إذا حدث التقدّم اللازم، فسوف يصل إلى الدوحة بحلول نهاية الأسبوع"