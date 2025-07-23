ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 231 منذ بدء حرب الإبادة

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 231 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفيين تامر الزعانين وولاء الجعبري.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأربعاء، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا المكتب الإعلامي، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 56,156 والإصابات إلى 132,239 منذ بدء العدوان

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.