الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون لضم الضفة

فلسطين اليوم

يصوت كنيست الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، على مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة المحتلة.

ويروج الاحتلال لهذا القانون بدعم من عدة أحزاب إسرائيلية مشاركة في حكومة نتنياهو وأخرى من خارجها، مما يعزز فرص تمريره بالأغلبية.

ومصطلح “الضم” أو “السيادة” يعني إعلان الأراضي التي يحددها القانون الدولي على أنها محتلة، على أنها جزء من دولة الاحتلال بشكل أساسي من حيث القانون والولاية القضائية والإدارة المطبقة عليها، بدل الحكم العسكري (أو باسمه الرسمي “الاحتلال الحربي”) المعتاد بموجب القانون الدولي في الأراضي المحتلة.