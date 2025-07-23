عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولاتٍ استفزازية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين نفذوا اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته خاصة في شرق المنطقة .

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة في البلدة القديمة من القدس المحتلة وعلى أبواب المسجد بشكل أكبر، ما أعاقت دخول المصلين إلى المسجد.

وتزايدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للأقصى، نتيجة الدعم الكبير من قبل حكومة الاحتلال اليمينية ووزرائها المتطرفين.

في المقابل، تتصاعد الدعوات لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل من يستطيع الوصول للأقصى، من أجل الحشد والنفير والتوجه لحمايته والدفاع عنه، وتكثيف الرباط فيه.