الاحتلال يعلن إنتهاء العملية العسكرية في دير البلح وينسحب منها

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 انتهاء العملية العسكرية في دير البلح وسط قطاع غزة والانسحاب منها صباح اليوم.

ونفذ جيش الاحتلال خلال اليومين الماضيين ، عملية تدمير واسعة في منازل المواطنين وتدمير وتجريف للبنية التحتية .

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أصدر الأحد الماضي، للمرة الأولى إنذارات إخلاء جديدة إلى الفلسطينيين في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة، تمهيدا لتوسيع نطاق حرب الإبادة عبر تنفيذ عملية برية في المنطقة.