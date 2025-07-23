المنظمات الأهلية :32 ألف إعاقة جديدة في غزة يرفع عدد المعاقين منذ بداية الحرب لـ90 ألفاً

فلسطين اليوم

أكد بيان صادر عن قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الاربعاء 23 يوليو 2025 ان حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة خلّفت ما يزيد عن 32 ألف حالة إعاقة جديدة، 70% منهم من الأطفال والنساء ما يرفع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بنسبة 55% أي ما يزيد عن 90 ألف شخص من ذوي الإعاقة.

واشارت شبكة المنظمات الأهلية ان 107 ألف من كبار السن أي ما يعادل 12% من سكان قطاع غزة. وقد تُركوا جميعًا للجوع والمرض دون أدنى مقومات الحياة.

وقالت ان الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بين التجويع الممنهج ونقص الأدوات المساعدة وغياب الرعاية الصحية.

وشددت على انه كل يوم تستمر فيه حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تتفاقم المأساة الإنسانية التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في قطاع غزة نتيجة الاستهداف المباشر والممنهج لمقومات الحياة والمقدرات الصحية والزراعية والمؤسساتية.

وأوضحت إن ما يحدث في قطاع غزة يُمثل أفظع أشكال المجاعة في العصر الحديث من صنع الإنسان، والتي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

واعتبرت ان السياسات المتبعة في توزيع الغذاء والدقيق على السكان في قطاع غزة والتي تتناقض مع مبادئ الاستجابة الإنسانية تحرم ما يزيد عن 200 ألف من السكان من الأطفال والنساء والرجال من ذوي الإعاقة وكبار السن من حقهم في الغذاء، وتعرض حياتهم للخطر الشديد.