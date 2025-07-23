حماس تطالب أحرار العالم للمشاركة في أوسع حراك لكسر الحصار وانهاء المجاعة

فلسطين اليوم

أطلقت حركة حماس اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 ، نداء للمشاركة في أوسع حراك شعبي وجماهيري في كل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت والأحد (27,26,25) تموز/يوليو 2025)، وكل الأيام القادمة، حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة ، في ظلّ تصاعد جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة، حيث يموت الناس من الجوع وسوء التغذية.

وشددت الحركة على ضرورة ان تكون الأيام القادمة صرخةً مدوّية في وجه الاحتلال، وعارًا في جبين الصامتين ، وشددت على ضرورة ان تنطلق تظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية، وفي الساحات، وفي الشوارع والجامعات، وعبر كل منصّة إعلامية.

وطالب حماس العالم بأن يهتف: أوقفوا جريمة التجويع ، معتبرةً انّ ما يجري في غزّة هو لحظة فاصلة في الضمير الإنساني لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع.