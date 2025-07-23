بزشكيان: الحديث عن إنهاء البرنامج النووي الإيراني "وهم"

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الحديث عن إنهاء البرنامج النووي الإيراني "محض وهم"، مشددا على أن القدرات النووية الإيرانية تكمن في عقول علمائها وليس في المنشآت وحدها.

وفي تصريحات حادة، قال بزشكيان: "نحن مستعدون لأي عمل عسكري إسرائيلي. قواتنا جاهزة لضرب عمق الأراضي المحتلة من جديد".

وأضاف أن إسرائيل "فشلت في مساعيها لتفتيت إيران وتدمير النظام عبر الفوضى"، معتبرا أن "طلبها بوقف الحرب يكشف الكثير".

وشدد بزشكيان على أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تُبنى على مبدأ الربح المتبادل، مضيفا أن إيران لن تقبل بفرض شروط أحادية الجانب تتعلق ببرنامجها النووي.

في السياق ذاته، أعلنت طهران وموسكو وبكين اتفاقها على مواصلة المشاورات بشأن البرنامج النووي الإيراني، خلال اجتماع ثلاثي جمع وفودا دبلوماسية من الدول الثلاث في العاصمة الإيرانية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن اللقاء الذي عقد الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، ناقش "أحدث تطورات المفاوضات النووية وسبل رفع العقوبات".

وأكد ممثلو إيران وروسيا والصين "رغبة حكوماتهم في استمرار التنسيق الوثيق"، واتفقوا على عقد اجتماعات جديدة في الأسابيع المقبلة وعلى مستويات مختلفة.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في ظل تزايد التوترات الإقليمية والضغوط الغربية على طهران، بينما تصر الأخيرة على حقها في تطوير برنامجها النووي لأغراض "سلمية"، وفق تأكيداتها المتكررة.