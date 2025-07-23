الاحتلال يهدم خياما وبركسات في المغير

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، أربع خيام، وثلاثة بركسات، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وقال نائب رئيس المجلس القروي في المغير مرزوق أبو نعيم ، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الخلايل، جنوب القرية، وهدمت الخيام والبركسات الزراعية التي تعود للمواطنين عمار خالد أبو عليا، وراجح سليمان نصر، وسليمان نصر أبو عليا، وناجي سالم أبو عليا، ومأمون خالد أبو عليا، وأيهم رزق أبو نعيم.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات واعتداءات شبه يومية من قوات الاحتلال والمستعمرين.

وكان مستعمرون قد أحرقوا قبل نحو شهرين أرضا تتجاوز مساحتها 200 متر في منطقة سهل "مرج سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، بحماية من قوات الاحتلال.

ويهاجم المستعمرون منطقة السهل باستمرار، ويحرقون أراضي المواطنين وممتلكاتهم ويخربونها، واعتداءاتهم في تصاعد مستمر، خاصة بعد إقامتهم بؤرة استعمارية في المنطقة مؤخرا.

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