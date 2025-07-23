فلسطين اليوم

بالأسماء.. اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال عدد من الشبان، وسط تخريب واسع لمنازل المواطنين واعتداءات جسدية على المعتقلين.

في محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال 12 مواطنًا من المدينة ومخيم الفوار وبلدتي دورا وبيت الروش، عرف منهم سامر صابر طه من واد الهرية، وإبراهيم محمد السراحنة من مخيم الفوار، بالإضافة إلى وسام وسعد جابر، ووسام عبيد من بيت الروش، وعدد من المواطنين من عائلة عمرو في بلدة دورا، بينهم ياسر، إسماعيل، محمد، وليد، ووسام عمرو.

أما في نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، وهم مصعب نافعة من حي المخفية، محمود غزال من شارع الباشا، وبدر الصابر من نابلس الجديدة، بعد مداهمات متزامنة غرب المدينة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة كفر الديك، بينهم الشقيقان قتيبة ويزن أدهم الديك، ومهيوب مصلح نايف الديك، وصالح الشنار ونجله محمد، عقب اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها.

وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال الشابين نور عيسى وضياء نغنغية، خلال اقتحام ضاحية شويكة وبلدة عتيل شمال المدينة، فيما نفذت القوات اقتحامًا لبلدة بلعا، تخللته عمليات تفتيش وتحقيق ميداني دون تسجيل اعتقالات.

قائمة المعتقلين:

1. سامر صابر طه – واد الهرية – الخليل

2. إبراهيم محمد السراحنة – مخيم الفوار – الخليل

3. وسام جابر – الخليل

4. سعد جابر – الخليل

5. وسام عبيد – بيت الروش – الخليل

6. نافذ الشوامرة – دورا – الخليل

7. ناصر بدوي الشحاتيت – دورا – الخليل

8. محمد يوسف عمرو – دورا – الخليل

9. وليد محمود عمرو – دورا – الخليل

10. إسماعيل عبد الكريم عمرو – دورا

11. ياسر عبد القادر عمرو – دورا – الخليل

12. وسام يوسف عمرو – دورا – الخليل

13. مصعب نافعة – حي المخفية – نابلس

14. محمود غزال – شارع الباشا / رأس العين – نابلس

15. بدر الصابر – نابلس الجديدة – نابلس

16. قتيبة أدهم عطا الديك – كفر الديك – سلفيت

17. يزن أدهم عطا الديك – كفر الديك – سلفيت

18. مهيوب مصلح نايف الديك – كفر الديك – سلفيت

19. صالح الشنار – كفر الديك – سلفيت

20. محمد الشنار – كفر الديك – سلفيت

21. نور عيسى – ضاحية شويكة (نازح من مخيم نور شمس) – طولكرم

22. ضياء نغنغية – من مخيم نور شمس / اعتقل في بلدة عتيل – طولكرم