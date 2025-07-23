حرب الإبادة في غزة تدخل يومها الـ656.. مجزرة في تل الهوا وقصف متواصل في دير البلح والتفاح

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 ، يومها الـ656 ، وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب مزيداً من المجازر بحق المواطنين ، حيث نفذت طائراتها مجزرة بشقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي غزة، فجر اليوم مما أدى لاستشهاد 7 مواطنين وأكثر من 15 مصاباً، بالإضافة الى استمرار التوغل البري والقصف في دير البلح وسط القطاع ، وتساقط المواطنين الجوعى في المشافي دون ان يحرك العالم أي ساكن .

مصادر طبية أعلنت عن استشهاد 7 مواطنين وأصابه أكثر من 15 أخرين في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وعرف من شهداء عائلة الشاعر في تل الهوى ليلة أمس: أمجد الشاعر ، الطفل: حسن الشاعر ، الطفل: عز الدين الشاعر ، الطفلة: ميرا الشاعر ، الطفل: أمير الشاعر ، الأم: ولاء الجعبري ، فادي الشاعر

وأعلن أيضاً عن استشهاد مواطن جراء استهداف طائرات الاحتلال في محيط مسجد الإيبكي بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة تقل مسعفين في محيط مستشفى حمد شمال غربي مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وفي تطور متزامن، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم عمليات نسف جديدة للمنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة ومنها حي التفاح.

دير البلح وشنت طائرات الاحتلال الليلة الماضية غارات جوية وقصفا مدفعيا كثيفا على مدينة دير البلح ومحيطها وسط قطاع غزة.

وتزامنا مع ذلك أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء المدينة.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل جنوب وشرق دير البلح في إطار عملية عسكرية بدأت فجر أول أمس الاثنين.

وفي احصائية لوزارة الصحة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 59,106 شهيدًا 142,511 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

و بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 8,268 شهيدًا و 30,470 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الى ان إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,026 شهيدًا وأكثر من 6,563 إصابة.