الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025: أجواء شديدة الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 ، ان تتأثر فلسطين بموجة حر شديدة خلال الأيام القادمة، تترافق مع أجواء جافة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، خصوصا خلال ساعات النهار.

وتبقى الأجواء حارة في معظم المناطق دون تغير يُذكر على درجات الحرارة، والتي تواصل تجاوز معدلاتها العامة بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية.

وتسود أجواء شديدة الحرارة في المناطق الغورية، والبحر الميت، حيث تقترب درجات الحرارة من منتصف الأربعينيات مئوية. أما خلال ساعات المساء والليل، فيسود طقس لطيف نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، رغم بقاء الحرارة مرتفعة.

الخميس 24 يوليو 2025، تستمر الأجواء الحارة والجافة في معظم المناطق، مع طقس رطب في السواحل. لا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5-6 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء شديدة الحرارة نهارا، ومرهقة بشكل خاص في المناطق الغورية والبحر الميت، حيث تلامس الحرارة منتصف الأربعينيات. ليلا، تميل الأجواء إلى اللطف خاصة فوق الجبال، مع استمرار الأجواء الدافئة نسبيا في بقية المناطق.

الجمعة 25 يوليو 2025، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليبقى الجو صيفيا حارا إلى شديد الحرارة خلال النهار، مع تجاوز المعدلات السنوية بـ 4 إلى 5 درجات.

وتواصل الحرارة ارتفاعها في الأغوار والبحر الميت، لتتجاوز حاجز 44 مئوية. أما في المساء والليل، فتسود أجواء منعشة ولطيفة، تُخفف من وطأة الحر خلال النهار.

السبت 26 يوليو 2025، تستمر درجات الحرارة بالارتفاع الطفيف، لتبقى الأجواء شديدة الحرارة نهارا، وفوق معدلاتها العامة بنحو 5 درجات مئوية.

وتستمر الأجواء اللاهبة في المناطق الغورية، حيث تكسر درجات الحرارة حاجز 44 مئوية، فيما يعود الطقس ليصبح لطيفا مع ساعات المساء، خاصة في المناطق الجبلية.

الأحد 27 يوليو 2025، تبقى الأجواء شديدة الحرارة نهارا دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والتي تظل أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 5 درجات.

وتستمر الحرارة المرتفعة في الأغوار، حيث تبقى درجات الحرارة تحوم حول منتصف الأربعينيات، في حين يسود طقس لطيف ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

تحذيرات هامة:

تحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خصوصًا خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرا.

كما تدعو إلى تجنب إشعال النار في المناطق ذات الأعشاب الجافة، والتقيد بإرشادات سلطة الإطفاء والإنقاذ للحفاظ على السلامة العامة.