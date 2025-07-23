كتائب القسام تستهدف ناقلة جند وموقعا للاحتلال بقطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الثلاثاء، استهداف ناقلة جند للاحتلال وسط قطاع غزة، وقصف موقع لجيش الاحتلال برفح جنوبا.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إن مجاهديها تمكنوا من استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أعلنت القسام قصف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب غرب مدينة رفح بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة،ضمن معركة طوفان الأقصى ردًا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.