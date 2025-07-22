جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط وجندي بمعارك غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة ضابط وجندي بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة في اشتباكات مع المقاومة بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قائد فصيل، وجندي من رتبة مهندس قتالي في اللواء الجنوبي أصيبا بجروح بالغة اليوم ،في اشتباكات جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية بأن الضابط الذي أصيب بجراح خطيرة في رفح اليوم يشغل منصب قائد سرية في جيش الاحتلال.

وفي حادثة أخرى، أكدت مواقع عبرية أن 5 جنود أصيبوا جراء سقوط قذيفة على معسكر للجيش جنوب قطاع غزة، منهم اثنان بحالة خطيرة.