الصحة بغزة: 45 حالة شلل رخو حاد خلال شهري يونيو ويوليو 2025

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال شهري يونيو ويوليو 2025، في ارتفاع غير مسبوق لمثل هذه الحالات.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان لها، "إنه ومع انعدام القدرة على التشخيص فإن هذه الحالات قد تكون حالات شلل أطفال أو حالات متلازمة غيلان باريه".

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى الظروف البيئية والصحية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة، و تشمل تلوث المياه، وانهيار خدمات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وانتشار الأمراض المعدية، إلى جانب سوء التغذية وضعف المناعة.

وناشدت الصحة بغزة المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان و إنقاذ النظام الصحي المنهار و تحسين ظروف الحياة.