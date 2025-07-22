المبعوث الأميركي ويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط

فلسطين اليوم

أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس،مساء اليوم الثلاثاء، أن المبعوث ستيف ويتكوف في طريقه إلى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في الإحاطة الصحافية: "في حديثي مع وزير الخارجية ماركو روبيو، أشار إلى أن المبعوث ويتكوف يتوجه الآن إلى الدوحة".

وأضافت " نأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار وإنشاء ممر إنساني لإدخال المساعدات وهو أمر وافق عليه الطرفان".

​​​​​​وتأتي زيارة ويتكوف في ظل ما يتداول عن تقدم طرأ على المحادثات الجارية منذ نحو أسبوعين في العاصمة القطرية ، فيما يعتبر وصوله إلى الشرق الأوسط المؤشر الأبرز على تقدم المحادثات.

وتوقع وسطاء مفاوضات صفقة الأسرى أن حركة حماس سترد على مقترح وقف إطلاق النار الأخير خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.