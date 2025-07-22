استشهاد فتى وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب جنين

فلسطين اليوم

استشهد فتى وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى إبراهيم ماجد علي نصر (١٦ عاماً) برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين.





وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أفادت بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، قبل الإعلان عن استشهاده وإصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعدة آليات عسكرية من أكثر من مدخل، وتمركزت قرب دوار البلدة، وسيرت دوريات راجلة في شوارعها، وأطلقت طائرة مسيّرة "درون" في سمائها، ودهمت إحدى المنازل، بدون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والمواطنين العزّل، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن إصابة الفتى والشاب