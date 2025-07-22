مجزرة مروعة.. 15 شهيدا بينهم 6 أطفال بقصف الاحتلال منزلا غربي غزة

فلسطين اليوم

استشهد 15 مواطنا، بينهم 6 اطفال، وأصيب آخرون ، مساء اليوم الثلاثاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزل المواطن رضوان مشتهى في شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة.

عقب ذلك، استهدفت مركبة الإسعاف التي وصلت إلى المكان بشكلٍ مباشر، ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

الجدير بالذكر أن المنزل المستهدف محاذي لمخيم نزوح كامل يضم نحو 100 خيمة.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة العدوان إلى 59,106 شهيدًا 142,511 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبيّنت، أن حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 8,268 شهيدًا و30,470 إصابة.