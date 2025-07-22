الاحتلال يُجبر مقدسية على هدم منزلها في جبل المكبر

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الفلسطينية صبحية شقيرات، على هدم منزلها ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بذريعة البناء بدون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية ، أن المواطنة شقيرات اضطرت لهدم منزلها تفاديًا لدفع غرامات مالية باهظة وبدل أجور هدم لصالح بلدية الاحتلال، وذلك بعد تلقيها أمرًا إداريًا يُمهلها أيامًا قليلة لتنفيذ الهدم.

وتبلغ مساحة المنزل نحو 55 مترًا مربعًا، وهو قائم منذ أكثر من 12 عامًا، وكان يؤوي أسرة مكونة من خمسة أفراد.

وتتصاعد وتيرة عمليات هدم منازل المواطنين بالقدس والضفة، لصالح التوسع الاستيطاني.