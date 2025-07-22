أبو حمزة: فقدنا الاتصال بمجموعة تأمين الأسير الإسرائيلي بريسلافسكي

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،مساء اليوم الثلاثاء، فقدان الاتصال مع مجموعة التأمين الآسرة للجندي الإسرائيلي روم بريسلافسكي.

وقال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس عبر قناته على التيلغرام، "نعلن فقد الإتصال منذ الأمس مع

مجموعة التأمين الآسرة للجندي الصهيوني "روم بريسلافسكي".

وأوضح أبو حمزة أن فقدان الاتصال بالمجموعة حدث بعد توغل قوات الاحتلال ومحاصرتها لمناطق يتواجد فيها الأسير، مؤكدا أنهم لا يعلمون مصيرهم حتى هذه اللحظة.

وأضاف أبو حمزة "منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمّد المجرم نتنياهو وحكومته الإرهابية اليمينية المتطرفة تجاهل ملف أسراها وقضيتهم وتسعى بكل قوة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت".