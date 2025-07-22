حماس: الفلسطينيون بغزة يموتون جوعا وآن أوان كسر القيود وفتح المعابر

فلسطين اليوم

وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، نداءً إلى قادة وحكّام الأمة العربية والإسلامية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "يموت جوعًا، وآن أوان كسر القيود، وفتح المعابر، وإغاثة المجوّعين في غزّة".

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن المجاعة في قطاع غزّة دخلت مراحل خطيرة وغير مسبوقة، بعد نحو 5 أشهر من الإغلاق التام، وارتقاء قرابة الـ 100 من المدنيين، منهم 80 طفلًا، جراء سياسة التجويع وسوء التغذية.

وأشارت حماس إلى ارتقاء 1000 شهيد من المجوّعين برصاص الاحتلال على أبواب نقاط التحكّم بالمساعدات في وقتٍ يراقب فيه العالم هذه المأساة الإنسانية التي يديرها الاحتلال دون أن يحرّك ساكنًا.

واستنكرت الحركة الصمت العربي والإسلامي الرسمي، في ظلّ ما يشهده قطاع غزّة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي.

وأكدت حركة حماس أن ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان بغزة.

وشددت "حماس" على أن الصمت العربي والإسلامي المطبق "يُخيّب آمال شعبنا المظلوم في قادة الأمّة، ويُشجّع مجرم الحرب نتنياهو على المضيّ في سياسة التجويع والإبادة في قطاع غزّة".

وأردفت "شعبُنا يُجوَّع ويُعطَّش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدّس على الجانب المصري من معبر رفح، في وقتٍ تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتلٍ وإذلالٍ إجرامية لإدارة التجويع".

واستهجنت حركة حماس، عدم تنفيذ قرار قمّة الرياض الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر/ تشرين ثاني 2023. مطالبة بالخروج عن الصمت، واتخاذ موقفٍ للتاريخ، بتفعيل كل أدوات الضغط، لوقف سياسة تجويع الأبرياء.

وأكدت "حماس" ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات فورًا، مطالبةالدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال الفاشي، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع.

ودعت حماس إلى عزل كيان الاحتلال ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني