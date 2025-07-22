فلسطين اليوم

كشفت صور أقمار صناعية، عن حجم الدمار، الذي خلفه الاحتلال في عدوانه على مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأظهرت الصور منطقة المسلخ ومحيطها في دوار بني سهيلة بخان يونس، إثر الدمار الواسع الذي خلفه الهجوم المفاجئ الذي شنه الجيش الإسرائيلي، مما أجبر مئات العائلات النازحة على الفرار مرة أخرى تحت وطأة القصف.

كما كشفت الصور الدمار الشامل الذي طال منطقة خزاعة، التي تحولت إلى أنقاض بالكامل، مما يبرز حجم المأساة التي تعرض لها السكان والبنية التحتية في تلك المناطق.

ونفذ جزء كبير من هذا الدمار خلال عمليات هدم منظّمة، استهدفت مبان تضررت في وقت سابق، وأخرى كانت تبدو سليمة إلى حد كبير.

كما تظهر مقاطع موثّقة عمليات تفجير ضخمة أسفرت عن تصاعد سحب كثيفة من الغبار والحطام، بينما واصل الاحتلال تفجيرات منظّمة تستهدف عددا من الأبراج السكنية والمدارس والبنية التحتية أخرى.

وقال عدد من خبراء قانونيون لـ"بي بي سي" لتقصي الحقائق إن الاحتلال ارتكبت جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف، التي تقيد تدمير البنية التحتية بواسطة قوة احتلال.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أنه أقام ممراً جديداً في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خانيونس وغربها.

وأضاف في بيان أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم ماجن عوز، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي".

وتابع الجيش الإسرائيلي أن "اللواء المدرع 188 التابع للفرقة ولواء المشاة جولاني التقيا مؤخرا، بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يقسم خانيونس".





