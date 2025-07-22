الصحة بغزة تُعلن توقف عدد من المرافق الصحية عن العمل بسبب نقص الوقود

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، عن توقف الخدمات في المرافق الصحية التالية (مستشفى الخدمة العامة، ومحطة الأكسجين المركزية، وعيادة السلام، وعيادة الشاطئ، ومركز الجلاء الطبي، ومركز حيدر عبد الشافي الطبي) وذلك نتيجة اصرار الاحتلال على منع منظمة الصحة العالمية من ايصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال، وباقي المستشفيات ستتوقف خلال 48 ساعة فقط.

وقالت الصحة في تصريح صحفي: "إن الاحتلال يستهدف ما تبقى من المنظومة الصحية من خلال إصراره على وقف ومنع تزويد المستشفيات بالوقود والإمدادات الطبية".

وكانت وزارة الصحة قد حذرت مراراً من توقف المرافق الصحية والمستشفيات نتيجة نقص الوقود، ما قد يُعرض حياة مئات المرضى إلى الخطر الحقيقي، والتسبب بكارثة إنسانية.