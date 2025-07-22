بقيت قضية واحدة.. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون قرب التوصل إلى صفقة تبادل

فلسطين اليوم

أكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، حدوث تقدماً في ملف المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل بين حركة حماس و"إسرائيل"، تُفضي إلى وقف الحرب على غزة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن مسؤولين إسرائيليين أكدوا قرب التوصل لصفقة تبادل أسرى خلال أيام أو أقل، بعد حل معظم الخلافات التي كانت قائمة.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم حل مشكلة المساعدات الإنسانية بحيث سيتم إدخال 500 شاحنة يومياً لقطاع غزة، كما تم حل مشكلة مفاتيح الأسرى، سيتم إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني منهم 100-200 أسير محكوم مؤبد.

وقالت: "متبقي فقط قضية الخرائط ومحور موراج، ومن المتوقع حلها قريباً".

وأمس، صرح مصدر مطلع على المحادثات لقناة "كان" العبرية قائلاً: "يمكن تحقيق تقدم خلال أيام قليلة".

تتضمن الخرائط الجديدة التي قدمتها "إسرائيل" لحماس مرونةً كبيرة من جانبها، وفق "المسؤول الإسرائيلي"، ومن بين القضايا التي وافقت "تل أبيب" على مرونتها بشأنها إعادة رسم محور موراج، شمالي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة وتغيير انتشار القوات في القطاع.

وتشن "إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.